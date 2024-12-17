كرامي: اطلقنا محركات التشاور ونأمل التوصل الى انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون القادم

اشار النائب فيصل كرامي الى اننا في تكتل "التوافق الوطني" نتشاور فيما بيننا يومياً ومع الاصدقاء في الكتل النيابية الاخرى حول اي لبنان نريد في الفترة المقبلة وليس حول شخصية ومواصفات الرئيس فقط، لان هذه المرحلة تشبه الى حدّ بعيد مرحلة ما بعد الطائف التي أسّست لحقبة امتدت ثلاثين عاماً، واليوم نؤسّس لمرحلة قد تمتد الى ثلاثين عاماً قادمة، لذلك علينا ان نحدّد شكل لبنان الذي نريد ودور لبنان الذي نريد وعلاقات لبنان مع المحيط ومع الدول التي نطمح الى اعادتها الى سابق عهدها وعودة الثقة بلبنان".

ولفت كرامي في تصريح له، الى انه "لهذه الغاية، سنسعى كتكتل التوافق الوطني الى تكوين بلوك نيابي نسعى من خلاله الى دعم وصول مرشّح قادر على ان يجمع ولا يفرّق بين اللبنانيين، وان ينال ثقة المجتمع الدولي والعربي تحديداً ليعيد الثقة مع حكومة انقاذية الى لبنان والى الاقتصاد اللبناني، وان يحترم الدستور ويلتزم تطبيقه بكل مندرجاته، والتعاون مع رئيس الحكومة وان لا تكون يداه ملطختان بدماء اللبنانيين".

وذكر بانه في هذا الإطار، أجرى اعضاء التكتل العديد من الاتصالات والتقوا المرشح الرئاسي فريد هيكل الخازن واستمعوا منه الى رؤيته في حال وصوله الى سدّة الرئاسة، وطالبوه كما طالبوا بقية المرشحين بالتزامات جوهرية أهمّها الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته دون استنسابية. كما التقوا المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي وضعهم في صورة المشاورات التي يجريها بري واخر ما توصّل اليه في هذا الاطار، واعادوا امامه التشديد على حرية قرارهم والانفتاح على كل االخيارات بما فيها خيارات المعارضة التي تسهم في انقاذ لبنان على كل المستويات.

والتقى كرامي في وقت سابق المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، النائب فريد البستاني، والنائبين سيمون ابي رميا والان عون حيث تم التداول في الملف الرئاسي، على ان يلتقي التكتل في اليومين المقبلين قائد الجيش العماد جوزيف عون والمرشح النائب نعمة افرام.