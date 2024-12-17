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إعصار "شيدو" في موزمبيق يدمر المنازل ويقتل 34 شخصًا

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واس - مابوتو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد الموزمبيقي لإدارة المخاطر والكوارث اليوم مصرع 34 شخصًا على الأقل في موزمبيق جراء إعصار "شيدو".
وأوضح المعهد أن الإعصار الذي اجتاح أرخبيل مايوت السبت الماضي، ضرب مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق وتسبب بمصرع 28 شخصًا، مضيفًا أن 3 آخرين لقوا حتفهم في مقاطعة نامبولا و3 في مقاطعة نياسا.

دمار شديد بكل المرافق

وكانت محافظة كابو ديلجادو التي يقطنها حوالي مليوني شخص أول المناطق التي تعرضت للأضرار الكبرى حيث دمر الإعصار العديد من المنازل والمدارس والمرافق الصحية جزئيًا أو كليًا، وفي بيمبا، لجأ العديد من الأشخاص المشردين إلى الملاجئ، بينما بدأ آخرون في محاولة إعادة بناء ما تبقى من منازلهم المدمرة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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