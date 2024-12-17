- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "شيدو" في موزمبيق يدمر المنازل ويقتل 34 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد الموزمبيقي لإدارة المخاطر والكوارث اليوم مصرع 34 شخصًا على الأقل في موزمبيق جراء إعصار "شيدو".
وأوضح المعهد أن الإعصار الذي اجتاح أرخبيل مايوت السبت الماضي، ضرب مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق وتسبب بمصرع 28 شخصًا، مضيفًا أن 3 آخرين لقوا حتفهم في مقاطعة نامبولا و3 في مقاطعة نياسا.
وأوضح المعهد أن الإعصار الذي اجتاح أرخبيل مايوت السبت الماضي، ضرب مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق وتسبب بمصرع 28 شخصًا، مضيفًا أن 3 آخرين لقوا حتفهم في مقاطعة نامبولا و3 في مقاطعة نياسا.