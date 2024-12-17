شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة مدمرة".. فرنسا تواجه مهمة "ضخمة" في مايوت بعد إعصار شيدو والان نبدء بالتفاصيل

حظر التجول الليلي

الدمام - شريف احمد - أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتالو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تواجه مهمة ضخمة في عمليات الإنقاذ على أراضيها الخارجية، بإقليم مايوت في أعقاب إعصار شيدو الذي ضرب مجموعة صغيرة من الجزر في المحيط الهندي.وقال ريتالو: "ينتظر فرنسا في مايوت أمر جسيم، الجزيرة مدمرة".وأضاف: "تم حشد أجهزة الدولة منذ البداية لمساعدة الضحايا ومنع المزيد من الأزمات التي تؤدي إلى تفاقم الكارثة".وتفرض السلطات في مجموعة الجزر الواقعة بين مدغشقر وموزمبيق حظر التجول الليلي، وفي تقرير أولي مساء أمس الاثنين، قالت السلطات إن هناك 21 قتيلا وأكثر من 1400 جريح وإنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.وضرب إعصار شيدو الجزر يوم السبت الماضي، تصاحبه رياح بلغت سرعتها نحو 220 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير المنازل المصنوعة من الصفيح البسيط التي يعيش فيها العديد من السكان البالغ عددهم 310 ألف نسمة.وأشارت السلطات في موزمبيق حتى الآن إلى وفاة 27 شخصا بعد أن ضربت الرياح التي بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة مقاطعتي كابو ديلجادو ونامبولا بشمال البلاد.