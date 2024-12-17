شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال 2024.. خفض أسعار الفائدة في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

خفض أسعار الفائدة

أسعار الفائدة في المغرب

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال العام الحالي بهدف تشجيع الاستثمار بما في ذلك المرتبط بالاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5ر2% خلال اجتماعه ربع السنوي، بعد أن كان قد خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات في اجتماع يونيو الماضي، ثم أبقى على الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر.جاء انخفاض الفائدة المغربية إلى أقل مستوياتها منذ 2023، على خلفية استقرار معدل التضخم عند المستوى المطلوب لتحقيق هدف استقرار الأسعار، مع زيادة حالة الغموض الجيوسياسي، بحسب بيان البنك المركزي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه كان هناك انقسام واضح بين المحللين بشأن قرار البنك المركزي، رغم انخفاض معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي إلى 7ر0% مقابل 1ر10% في أوائل 2023.بحسب استطلاع رأي أجرته شركة التجاري للأبحاث العالمية التابعة للبنك التجاري المغربي أكبر بنوك المغرب توقع 45% من المستثمرين خفض الفائدة في حين توقع 55% منهم الإبقاء عليها.كما أشار مسح آخر لبنك أفريقيا إلى أن 40% من المستثمرين توقعوا خفض الفائدة. في الوقت نفسه قال البنك المركزي إن الضغوط التضخمية مازالت قائمة، إذ يثير انخفاض معدلات سقوط الأمطار المخاوف من موجة جفاف أخرى في المملكة، ما قد يؤثر على قطاع الزراعة المتضرر بالفعل وقد يؤثر على الأسعار والإمدادات.ومن المتوقع ارتفاع التضخم إلى 4ر2% العام المقبل مقابل 1% متوقع لعام 2024 و1ر6% في العام الماضي.