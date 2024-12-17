شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس تظهر لأول مرة بعد خسارتها أمام ترامب.. ماذا ستقول؟ والان نبدء بالتفاصيل

ولاية كاليفورنيا

الدمام - شريف احمد - تعتزم كامالا هاريس أن تلقي خطابا للطلبة في ماريلاند، اليوم الثلاثاء، فيما يرجح أن تكون التصريحات الأكثر شمولا لها منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الديمقراطية ستركز على كيفية تقديم السياسيين لرؤية متفائلة للمستقبل، وهو الأمر الذي كانت قد تحدثت عنه كثيرا خلال الحملة الانتخابية.وتعد الخطوات التالية لهاريس بعد انتهاء فترة ولايتها، غير واضحة، حيث قد تحاول وضع نفسها كزعيمة للمعارضة المناهضة لترامب.كما أن هناك تكهنات تفيد بأنها قد تترشح لشغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، التي تنحدر منها، حيث ستجرى الانتخابات المقبلة في عام 2026.