شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الدفاع عن رئيس كوريا المعزول ينفي اتهامات التمرد والان نبدء بالتفاصيل

الأحكام العرفية في كوريا

الدمام - شريف احمد - قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن فرض يون الأحكام العرفية، التي لم تدم سوى ساعات، لا يرقى إلى مستوى اتهامه بالتمرد، وإن الرئيس سيعلن موقفه أمام المحكمة حال عقد جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن سيوك دونج هيون، أحد أفراد فريق الدفاع، قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.يشار إلى أن هناك محاكمة يجري الإعداد لها حاليا أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية، بعد أن صوت البرلمان يوم السبت الماضي لصالح عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.وقال سيوك: "سيعرب الرئيس يون عن موقفه في المحكمة بثقة ووفقا لقناعاته الخاصة".وأضاف: "الرئيس لا يفكر في اتهامات التمرد كمفهوم قانوني، ولكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق".وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.