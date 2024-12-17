ميقاتي بحث مع غوشا في المستجدات واستقبل حميه والحلبي والنابلسي وكاريه وصليبا

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان برئاسة رئيس هيئة الأركان الجنرال باتريك غوشا في السرايا اليوم. وتم عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة بحضور مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

واستقبل ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وتناول البحث المشاريع التي يتم العمل عليها في لبنان .

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه والامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي.

كما اجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وعرض معه اوضاع وشؤون وزارة التربية.

واستقبل رئيس الحكومة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.