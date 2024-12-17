شولتس يبدي رغبته في زيارة ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - يسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير، وقبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبراير.

وأفادت مصادر حكومية في برلين بأن شولتس أعرب خلال أول اتصال هاتفي له مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات في الشهر الماضي عن «رغبته في زيارته في وقت قريب جداً بعد توليه منصبه».

وأشارت المصادر إلى أنه «ليس مستبعداً» أن تتحقق هذه الزيارة. تجدر الإشارة إلى أن شولتس لم تتم دعوته حتى الآن لحضور حفل تنصيب ترامب في 20 يناير.

ورغم أنه ليس من المعتاد حتى الآن أيضاً أن يتم توجيه دعوات لرؤساء الدول والحكومات الآخرين لحضور مراسم تنصيب رؤساء الولايات المتحدة، فإن المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، صرحت بأن الرئيس الجمهوري ترامب وجه بشكل مفاجئ دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور الحفل، ونوهت ليفيت إلى أنه تمت دعوة رؤساء دول وحكومات آخرين من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.