تكنولوجيا: Honor تكشف عن هاتف Honor GT بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وسعر يبدأ من 302 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor GT اليوم بشكل رسمي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ودعم الشحن السريع بقدرة 100W، ونظام تبريد 3D، على أن يبدأ سعر الهاتف من 302 دولار.

يتميز هاتف Honor GT بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 4000 nits، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1تيرابايت في أعلى نموذج من الهاتف، أيضاً يأتي بنظام تبريد Honor 3D، والذي يشغل مساحة 5514 مم2 ويتضمن طبقة من الجرافيت، وهلام موصل للحرارة بقدرة 9W.

أيضاً تدعم Honor الهاتف ببطارية بقدرة 5300 mAh والتي ترتكز على تقنية السليكون والكروبون، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor GT بمستشعر (IMX906) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يرتكز الهاتف على واجهة MagicOS 9.0، ونظام تشغيل Android 15، على أن يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأبيض، والأسود، والأخضر، بسعر يبدأ من 302 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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