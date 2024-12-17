افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بتعطل مكابح شاحنة في المصنع ما أدى إلى حادث مروع ومقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة، عمل عناصر الدفاع المدني إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح بحادث سير في منطقة المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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