كرامي بحث مع سفيرة استراليا في ملف الانتخابات الرئاسية ومجمل الاوضاع السياسية في لبنان

بحث رئيس تيار الكرامة وعصو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي مع سفيرة استراليا لدى لبنان ليندال ساكس، في مجمل الاوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى ملف الانتخابات الرئاسية، حيث عرض كرامي لآخر المداولات والمشاورات الجارية في هذا الملف، واصرار الجميع في لبنان على انتخاب الرئيس في جلسة التاسع من الشهر الجاري.

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