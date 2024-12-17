دعت ​وزارة الزراعة​، في بيان، جميع أصحاب الحيازات الزّراعيّة بمختلف أنواعها، ومربّي المواشي والدّواجن والأسماك، إضافةً إلى الصيّادين والنّحالين، وأصحاب المشاتل ومعاصر الزّيتون ومصانع الإنتاج ذات الأصل النّباتي أو الحيواني، ومراكز بيع مدخلات الإنتاج الزّراعي والحيواني، إلى "تعبئة الاستبيان الأوّلي حول الأضرار الّتي لحقت بالقطاع الزّراعي جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر الضّغط على الرّابط التّالي: https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/gCq9Obe7".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة دعت جهات عدة لتعبئة الاستبيان الأولي حول أضرار القطاع جراء العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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