الكشف عن سبب وفاة الممثّل نبيل الحلفاويّ… ووصيّته

كشف الإعلاميّ المصريّ، محمود سعد، أسباب وفاة صديق عمره الممثّل نبيل الحلفاويّ، الذي غادر عالمنا يوم الأحد الفائت بعد صراع مع المرض.

في التّفاصيل، أنّ”سعد” تحدّث في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “فايسبوك”، بحزن كبير عن فراق صديقه نبيل الحلفاويّ، مشيرًا إلى أنّ الأخير واجه مرض السّرطان من الدرجة الرّابعة بقوّة وشجاعة.

وأضاف بتأثّر كبير أنّ “الحلفاويّ”، رسم خريطة للمقابر قبل رحيله، كي يعرّف أبنائه على قبره، كما أوصاهم أن يتّصلوا بمحمود سعد، عندما يتوفى لأنه سينجز جميع الأمور اللازمة.

وأضاف “سعد”، أنّ “الحلفاويّ”، كان يعتبر نفسه “العصا”، التي تستند إليها زوجته وكان يسألها دائمًا بعد وفاتي من الذي سيسندك؟.

وكشف “سعد”، أنّ “الحلفاويّ”، لم يترك زوجته في مرضها وكان يجلس في المنزل ليهتمّ بها ويرعاها.

وأكّد “سعد” أنّ الممثّل الرّاحل، لم يكن يومًا من مُحبّي النّقود أو الظّهور في البرامج التّلفزيونيّة. وكان التّواضع والبساطة من صفاته في كلّ شيء.

كما أشاد “سعد”، بدور نبيل الحلفاويّ، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مؤكّدًا أنّه كان نجمًا على منصّة “إكس” وأنّه عمدة الفريق الأهليّ بعد رحيل الممثّل صلاح السّعدني.

في السّياق نفسه، أشار “سعد”، أنّ “الحلفاويّ”، كتب قصيدة نعيه قبل وفاته وكانت وصيّته أن تتِمّ كتابة أسماء أصدقائه المقرّبين من بينهم محمود سعد في ورقة رثائه، تقديرًا لهم.

الجدير بالذّكر، أنّ الإعلاميّ محمود سعد، نفّذ وصيّة صديق عمره نبيل الحلفاويّ بعد وفاته ونشر قصيدة الرّثاء التي كتبها “الحلفاويّ” بيده لنفسه قبل سنوات من رحيله.

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نذكر أنّ أسرة الممثّل الرّاحل نبيل الحلفاويّ، تستقبل عزائه اليوم الثّلاثاء في السّابع عشر من ديسمبر الجاري، في مسجد الشّرطة بالشّيخ زايد.

غادر نبيل الحلفاويّ، عالمنا يوم الأحد الفائت، عن عمر ناهز السّبعة والسّبعين عامًا، وذلك بعد تعرّضه لأزمة صحّيّة في أيّامه الأخيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث مكث فيها إلى أن وافته المنيّة.