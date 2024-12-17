حمية: مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط المتعلّق بموضوع رفع الردم من مختلف المناطق اللبنانية

اعلن وزير النقل والأشغال علي حمية، أن "مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط المتعلّق بموضوع رفع الردم من مختلف المناطق اللبنانية"، موضحا أنه "وصل من وزارة البيئة لائحة بمقالع وكسارات مبنية على مسح للجيش اللبناني، وهذه المواقع يجب أن يتم تحديد مكان الردم فيها واختيار موقع من تلك المواقع". وأكد أن "الهدف رفع الانقاض ويتم إنجاز دراسات بهذا الشأن". كما لفت الى "تكليف لجنة الطوارئ الحكومية بتوسيع نطاق عملها لناحية مساعدة اللاجئين".

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