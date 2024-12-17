المطران ابراهيم استقبل وفدا من مستشفى تل شيحا: المستشفى قدم حسومات بما يزيد عن 158 الف دولار كمساعدات

اشار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم خلال استقباله وفداً من ادارة مستشفى تل شيحا برئاسة المدير العام مروان خاطر، الى "انكم بمثابة جيش لخدمة الناس، وهذا ما يحتاجه البلد، اناس يحبون بعضهم ويخدمون بعضهم. المستشفى هو علم يرفرف على رابية جميلة، على تلة مشرفة، له رمزيته، وكأنه يشرف على كل الناس، يحميهم ويعتني بهم اذا ما احتاجوا اليه".

ورأى ابراهيم أن "المستشفى يبغي الربح فقط لتطوير ذاته، وليبقى واقفاً على رجليه، لكي يقدّم عناية افضل وخدمات افضل، والربح بهدف تكديس الأموال فهذا امر غير موجود، لا في روحية المستشفى ولا في روحيتنا"، لافتا الى أن "الربح هو سمعة وليس مادياً فقط، والسمعة ليست الغاية فقط، الأهم هي صحة المريض وهو الهدف الأساسي والأعمق والهدف الأبعد الذي علينا تحقيقه، الأهم هو الإعتناء بصحة الناس وتطوير حالات الأشفية الممكن ان يحصلوا عليها".

وعن تقديمات المستشفى، اشار الى أن "على الجميع ان يعلم انه خلال ثمانية او تسعة اشهر قدّم المستشفى حسومات بما يزيد عن 158 الف دولار كمساعدات. قد ينتقدني البعض على كشفي لهذه لأرقام، واذا لم نعلنها فقد يقول البعض ان مستشفى تل شيحا تحول الى مسلخ وهو لا يساعد احداً ولا ينظر الى احد. والأفضل دائماً هو كشف الحقيقة، والحقيقة ان تل شيحا يد ممدودة الى كل من يحتاجونها، قدر الإمكان".