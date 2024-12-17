مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة مستمرّ باكتساح الرّايتينغ في تركيا والمفاجأة بأحداثه المغايرة

يُسجّل مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة بعنوان “المدينة البعيدة” نسبة مشاهدة عالية جدًّا متخطّيًا كلّ الفئات ومكتسحًا كل المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة، إذ تخطى الرّايتينغ مجدّدًا كلّ التّوقّعات، محتلًّا المرتبة الأولى بعدما أحرزت الحلقة السّادسة معدل مشاهدة وصل إلى ١١.٦٠ بآخر إحصاءات تمّ تداولها.

ومن يتابع المسلسل، يلاحظ أنّ القصّة الأساسيّة لمسلسل “الهيبة” موجودة ولكن شركة القمر أجرت بعض التّعديلات عليها من خلال خلق أحداث جديدة مغايرة للنّسخة الأصليّة كمشهد إطلاق والدة جبل شيخ الجبل النّار على زوجة ابنها عليا (بطلة العمل)، فإن شركة القمر، على ما يبدو لم تشترط الالتزام بأحداث النّسخة الأصليّة عند الحصول على حقوق العمل. كما من الواضح ان الممثلة سينام انسال ستلعب بطولة جميع اجزاء الهيبة.

في هذا السّياق، تبيّن أنّ مسلسلَي “المدينة البعيدة” و”البراعم الحمراء” يجذبان اهتمامًا كبيرًا جدًّا للفئة العمريّة “خمس وأربعون سنة وأكثر” داخل تركيا.

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نذكر أنّ سينام انسال بطلة مسلسل “طبيب معجزة” سابقًا تمثّل في هذا العمل شخصيّة “عليا” التي قدّمتها في النّسخة العربيّة من المسلسل الممثّلة نادين نسيب نجيم وابنها إذ يعودان إلى “ماردين” مسقط رأس زوجها الرّاحل لتلتقي في مشهد متوتّر التّركيّ أوزان أكبابا، الذي يمثّل شخصيّة “جيهان” وهي شخصيّة شيخ الجبل، التي مثّلها الممثّل السّوري تيم حسن.