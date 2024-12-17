المبعوث الأممي إلى سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعرض المدنيين لمخاطر وتقوض فرص الانتقال السياسي النظامي

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن "سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد"، لافتا الى أن "هناك مجموعات مسلحة منظمة في سوريا تعمل خارج قيادة العمليات العسكرية".

واوضح أنه "قلق بشأن التصعيد العسكري، فمن الممكن أن يكون كارثيا"، مشيرا الى أن "إسرائيل شنت أكثر من 350 ضربة على المرافق العسكرية والمعدات منذ سقوط النظام السابق، والاعتداءات الإسرائيلية تعرض المدنيين لمخاطر أكبر وتقوض فرص الانتقال السياسي النظامي".

وشدد على أنه "يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا". ورأى أن "الانتقال السياسي ضروري ومطلوب ويتطلب عملية جامعة لكل الأطياف السورية". ورأى أنه "علينا ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وإلا فأخشى عودة عدم الاستقرار".