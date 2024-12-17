تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus 13 وOnePlus 13R لأسواق العالمية في 7 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس إعلان تشويقي اليوم على منصة X أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 7 من يناير المقبل لإطلاق هاتفي OnePlus 13 وOnePlus 13R للأسواق العالمية.

أكدت شركة وان بلس في وقت سابق على عقد حدث العام المقبل لإطلاق هواتف OnePlus 13 وOnePlus 13R في أسواق جديدة، واليوم كشف الإعلان التشويقي عن موعد الحدث المرتقب.

ولقد أكد الإعلان على أن الحدث سيتضمن الإعلان عن سلسلة OnePlus 13، لذا من المتوقع أن تقدم هاتف 13R للأسواق العالمية أيضاً.

ومن المقرر أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت فقط في 7 من يناير من عام 2025، من جانب أخر يأتي هاتف OnePlus 13 بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.82 إنش، ودقة عرض 1440 في 3168 بيكسل، مع معدل تحديث 120 Hz، وسطوع 4500-nit.

كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 أو 24 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بميزة التركيز التلقائي، إلى جانب مستشعر periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري والتكبير البصري حتى 3 مرات.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي OnePlus 13 بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15 وواجهة OxygenOS 15.

وتقدم وان بلس هاتف OnePlus 13R بشاشة LTPO OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

ويتميز هذا الإصدار أيضاً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويضم الهاتف بطارية بقدرة تتراوح بين 6415 إلى 6500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

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