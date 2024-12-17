تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض ألوان Galaxy S25 Ultra المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد سامسونج مؤتمر في يناير لإطلاق سلسلة Galaxy S25 واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إختيارات ألوان Galaxy S25 Ultra.

تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح وتفاصيل الجيل القادم من هواتف Galaxy S25 Ultra، وتوضح أحدث التسريبات إخيتارات ألوان أعلى إصدار من السلسلة القادمة.

ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة عبر المحلل “Ross Young” الذي شارك قائمة توضح أن هاتف Ultra يأتي باثنان من نغمات اللون الأسود.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود التيتانيوم، والتيتانيوم الأزرق الفضي، والتيتانيوم الرمادي، والتيتانيوم الأبيض الفضي، وإختيار أخر للون الأسود يعرف ب”Jet”، مع اللون الأخضر”Jade”، وأيضاً التيتانيوم الوردي الذهبي.

كما يوضح التقرير أن إصدار “Jet” يحاكي الألوان المقدمة من ابل في سلسلة هواتف الأيفون العام الماضي، أيضاً من المتوقع أن تقتصر بعض الإختيارات في الألوان على متجر سامسونج على شبكة الإنترنت، وتشمل هذه الإختيارات ألوان الأسود “Jet”، واللون الأخضر”Jade”، وأيضاً التيتانيوم الوردي الذهبي.

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