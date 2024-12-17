سباق مع الزمن.. نجوم رمضان 2025 يواجهون أزمات التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أنه لم يتبقَّ على حلول شهر رمضان أكثر من 70 يوماً، يواجه عدد كبير من النجوم أزمات في تصوير أعمالهم، حيث لم يستطع عدد من النجوم أن يصوّروا أكثر من 20 في المئة من أعمالهم الفنية، والبعض منهم لم يبدأ التصوير بعد.

ويأتي على رأس النجوم الذين يواجهون أزمات في التصوير، الفنانة غادة عبد الرازق التي لم تبدأ بتصوير مسلسلها “شباب امرأة” إلا بعد أن اكتمل فريق العمل منذ وقت قصير، فانضمت الى جلسات التحضير المكثفة أملاً بانطلاق التصوير في أقرب وقت ممكن.

ويواجه الفنان عمرو سعد الأزمة نفسها بسبب كثرة الاعتذارات والتأجيلات، فلم يبدأ تصوير مسلسله “سيد الناس” إلا منذ أيام قليلة. ودفع ضيق الوقت المخرج محمد سامي لاستخدام وحدة تصوير ثانية للاستفادة من الوقت المتبقي قبل حلول الشهر الفضيل، لعرض المسلسل.

الأزمة نفسها يواجهها الفنان أحمد العوضي، وإن كان قد بدأ التصوير أبكر من بعض النجوم، ومع ذلك لم يتمكن من تصوير إلا 20 في المئة من مشاهد مسلسله “فهد البطل”، وهو ما يجعله في موقف صعب مع مرور الوقت، خاصة أن المسلسل يحتاج الى مجهود كبير لإنجازه.

أيضاً يواجه الفنان محمد هنيدي أزمة في تأخر التصوير، حيث أعلن عن بدء تصوير مسلسله الجديد “شهادة معاملة أطفال” منذ ساعات قليلة، وهو ما يجعله في سباق مع الزمن للحاق بالموسم.

وتسبّب تأخّر التصوير في بعض الأعمال بخروجها من السباق الدرامي، حيث أعلن عدد من النجوم الابتعاد عن موسم رمضان نظراً لضيق الوقت وضخامة الإنتاج، ومنهم ياسمين رئيس ومنى زكي وهنا الزاهد ويوسف الشريف، فيما أعلن آخرون خروجهم من السباق لعدم وجود سيناريوهات جيدة، ومنهم يسرا وأمير كرارة ومحمد سعد.