منة فضالي تتصدر الترند بصورة عفوية مع والدتها وتعلق: البرد يعمل أكتر من كده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - شاركت الفنانة منة فضالي صورة عفوية وطريفة مع والدتها، التي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الجمهور.

منة فضالي بصورة عفوية مع والدتها

تصدرت صورة نشرتها منة فضالي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها مع والدتها، حيث ظهر الثنائي في الصورة بشكلٍ عفوي وطريف بملابس المنزل، وعلقت منة على الصورة قائلة: "دباديب دباديب يعني .. البرد يعمل اكتر من كده أنا و ماما بردانييييين".

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وقد انهالت عليها تعليقات الجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة وخفة دمها هي ووالدتها، والتي جاءت كتالي: "ربنا يخليهالك الدفا الحقيقي هو نفسها وحضنها ووجودها ف البيت مش باللبس يوم ماما مااتوفت والدنيا برد"، وقال آخر: "أنا شايف قطتين"، وفي تعليق آخر: "ربنا يخليهالك يا حبيبتي"، وآخرون.

منة فضالي تكرر تعاونها مع محمد سامي

في سياقٍ آخر، بدأت الفنانة منة فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ويخرجه محمد سامي والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، لتكرر تعاونها في العمل مع المخرج محمد سامي بعدما قدمت معه مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوق.

منة فضالي في انتظار "أزمة ثقة"

وفى سياقٍ متصل، تنتظر منة فضالي عرض مسلسل "أزمة ثقة" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وتشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، محمد العمروسي وتأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث يتناول الصراع الأسري بسبب المادة والنفوذ.

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