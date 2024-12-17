وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز ورامي صبري تتصدر الترند.. شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - تصدرت وصلة رقص بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والمطرب رامي صبري، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي على نور ابنة الإعلامي تامر أمين.

ياسمين عبد العزيز ترقص مع رامي صبري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير، مقطع فيديو تظهر خلاله الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي ترقص مع المطرب رامي صبري والمخرج معتز التوني، في حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو الليثي على ابنه الإعلامي تامر أمين، حيث ظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو وهي متألقة بفستان أسود ضيق بصيحة الكم الواحد، وتقدم التهنئة للعروسين؛ لتؤدّي بعدها وصلة رقص معهما برفقة الفنان رامي صبري والمخرج معتز التوني، على أنغام أغنية رامي "إنتي جنان".