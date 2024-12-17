إلهام شاهين تضع شروطًا للعودة إلى المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين، خلال حضورها احتفالية “راعي مصر”، التي أُقيمت في قصر عابدين؛ شروطها للعودة الى الأعمال المسرحية، موضحةً أنها الوحيدة من بين زملائها التي درست المسرح.

وقالت إلهام في تصريحات صحافية على هامش حضورها الاحتفالية: “أنا الوحيدة اللي درست مسرح، وهرجع من جديد لما ألاقي عمل يليق بي وبمسيرتي، أنا بيتعرض عليّ أعمال كتير ولكنها لا تليق بمسيرتي”.

ووجّهت شاهين رسالة الى جمهورها حثّتهم فيها على التبرع من أجل مصر، قائلةً: “واجب على كل مصري، وأي إنسان يقدر يعمل حاجة لو بالفلوس أو الكلمة أو التصرف، أو تشجيع الناس على التبرع، كله يبقى خير لمصر”. وتابعت: “فيه ناس محتاجة أوي وقفتنا جنبها، وراعي مصر بيعملوا مجهود كبير عشان يجمعوا التبرعات دي ويحطّوها في المكان الصح”.

الجدير بالذكر أن إلهام شاهين تشارك في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل “سيد الناس”، في أول تعاون لها مع المخرج محمد سامي، وهو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، أروى جودة، رنا رئيس، داليا البحيري، وعماد زيادة.