انت الان تتابع خبر اعترافات برلمانية تتحدث عن "سابقة خطيرة" داخل مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المعموري في حديث لـ الخليج 365، إن "نقل الخلافات السياسية الى داخل الجلسات وعدم عقد نحو 10 جلسات نتيجة تلك الخلافات، يعتبر سابقة خطيرة لم تحدث من قبل داخل مجلس النواب".وبشأن موعد تمرير القوانين الخلافية، أوضح المعموري، أن "القوانين سيتم تمريرها حال انضاجها داخل البرلمان بالشكل الصحيح وإكمال الملاحظات الموجودة"، مشيرا الى ان "الخلافات الموجودة بشأن هذه القوانين ليس على القانون من حيث المبدأ، ولكن الخلاف يأتي على صياغة بعض المواد القانونية داخله".

وفشل مجلس النواب في عدة مرات عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني وكثرة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن تمرير بعض القوانين، أبرزها مشروع تعديل قانون الأحوال وقانون إعادة العقارات وقانون العفو العام.

