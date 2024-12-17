انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ الحدود والكيان يوسع توغله في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ امن الحدود، وتأكيدات على ضرورة توحيد الموقف السياسي العراقي تجاه سوريا# تحذيرات من هجوم تركي وشيك يستهدف مناطق سوريا الشمالية، والكيان الصهيوني يوسع توغله في الجنوب

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