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نشرة السومرية.. مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ الحدود والكيان يوسع توغله في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - # مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ امن الحدود، وتأكيدات على ضرورة توحيد الموقف السياسي العراقي تجاه سوريا

# تحذيرات من هجوم تركي وشيك يستهدف مناطق سوريا الشمالية، والكيان الصهيوني يوسع توغله في الجنوب

# خلال زيارته قبل سنوات الى العراق.. البابا فرنسيس يؤكد احباط محاولة لاغتياله عبر انتحاريين في الموصل

# وتتابعون.. اجراءات وزارة الصحة للفحص الدوائي تنعش السوق السوداء.. وتتسبب بارتفاع حاد باسعار الادوية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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