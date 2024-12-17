انت الان تتابع خبر الصراع على تقاسم المناصب الإدارية يعطل عمل الحكومة المحلية في نينوى والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - تواجه الحكومة المحلية في محافظة نينوى تحديات كبيرة بسبب الصراع المستمر على تقاسم المناصب الإدارية، وهو ما يعرقل جهودها في إعادة بناء المحافظة وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع والحروب. فبعد تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش"، كانت الحكومة المحلية تأمل في الخروج من تحت ركام الحرب وتقديم خدمات أساسية لمواطنيها، إلا أن الصراعات السياسية بين الكتل المختلفة حول توزيع المناصب والمواقع الإدارية أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على هذه الجهود.



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