الامارات | مدرب الشباب السعودي فيتور بيريرا في طريقه لتدريب ولفرهامبتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجه مدرب الشباب السعودي البرتغالي فيتور بيريرا لتدريب ولفرهامبتون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير في إنجلترا والبرتغال الثلاثاء.

وكشف موقع "بي بي سي" البريطاني بأن بيريرا سيتوجه إلى ولفرهامبتون الثلاثاء لتوقيع العقد وربما يتم الإعلان رسميا عنه مساء.

في المقابل، أشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية الواسعة الانتشار بأن ولفرهامبتون سيدفع تعويضا مقداره مليون يورو للحصول على خدمات بيريرا الذي استلم تدريب الشباب في فبراير الماضي قبل أن يجدده في يوليو.

وكان ولفرهامبتون اقال مدربه غاري أونيل بسبب سوء النتائج بعد أن حقق الفوز في مباراتين فقط من أصل 16 وتعرض لـ11 هزيمة آخرها السبت أمام ضيفه المتواضع إيبسويتش تاون 1-2 هي الرابعة تواليا له، بالإضافة الى 3 تعادلات، ليجد نفسه في وضعية سيئة هذا الموسم حيث يتهدده الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" وقد حصد 9 نقاط فقط من أصل 48 ممكنة.

ويملك بيريرا (56 عاما) خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد إشرافه على بورتو وفنربهتشه التركي وأولمبياكوس اليوناني بالإضافة الى كورينثيانز وفلامينغو البرازيليين.

في المقابل، يحتل الشباب المركز السادس في الدوري السعودي، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد المتصدر بعد 13 جولة.