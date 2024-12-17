الامارات | "أوقاف دبي" تنال الاعتماد الدولي في إدارة الابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي على شهادة المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI ومقره أمريكا كأفضل جهة وقفية حكومية مبتكرة لتصبح بذلك أول مؤسسة وقفية في العالم تحصل على هذه الشهادة وذلك بموجب اطلاع المعهد على استراتيجية الابتكار التي تتبناها "أوقاف دبي".

وتسلم الشهادة سعادة علي المطوع الأمين العام لـ"أوقاف دبي" وفريق الابتكار وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وأشاد المعهد العالمي لإدارة الابتكار بنجاح "أوقاف دبي" في تنفيذ مشروعات وقفية مبتكرة وحرصها الدائم على الابتكار في مجال الوقف ما أسهم في رفع حجم الأصول الوقفية في الإمارة.