تكنولوجيا: الإعلان عن ترقيات Find N5 وتسريب مواصفاته الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتقل Zhou Yibao، رئيس منتج سلسلة Find من أوبو، إلى منصة Weibo لجمع تعليقات المستخدمين حول الهاتف القابل للطي القادم من الشركة. وطرح تساؤلات حول الترقيات التي ينتظرها المستخدمون بشغف في الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي.

ركز الاستطلاع على عدة جوانب مهمة، منها الوزن الخفيف، الأداء، عمر البطارية، التصوير، الشحن اللاسلكي، وميزات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت ذاته، قامت منصة Digital Chat Station بتسريب المواصفات الرئيسية لجهاز Find N5، مما أشار إلى تحديثات مثيرة. وأكد استطلاع سابق، أجراه نفس المسؤول التنفيذي، أن أوبو ربما اختارت تسمية “Find N5” لهاتفها القادم القابل للطي. تشير الخيارات المتاحة في الاستطلاع الجديد إلى اهتمام الشركة بتحسين العديد من الجوانب في Find N5، لضمان توافق هذه الترقيات مع توقعات المستخدمين.

وبحسب التسريبات، سيحتوي Find N5 على معالج Snapdragon 8 Elite، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل تتضمن عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي وتشغيل ColorOS 15. وبالمقارنة مع Find N3، سيأتي الجهاز أخف وزنًا وأقل سماكة، مع تحسينات واضحة في عمر البطارية.

من ناحية المتانة، سيتضمن الهاتف هيكلًا مضادًا للسقوط ومقاومًا للماء بمعيار IPX8. تشير بعض التسريبات إلى أنه سيزود ببطارية سعتها 5700 مللي أمبير، بينما تفيد تقارير أخرى باحتمالية أن تكون البطارية بسعة تقارب 6000 مللي أمبير.

ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الربع الأول من عام 2025، ليكون أول هاتف قابل للطي في العالم بمعالج Snapdragon 8 Elite.

وإلى جانب Find N5، تعمل أوبو على تطوير جهازي Find X8 Ultra وFind X8 Mini، حيث يُنتظر أن يكون الأخير هاتفًا رائدًا صغير الحجم.

تشير التقارير إلى احتمالية إطلاق هذه الأجهزة في يناير 2025 بالصين. وفي الأسواق العالمية، قد يُعاد تسمية Find N5 ليُطرح باسم OnePlus Open 2.

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