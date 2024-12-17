تكنولوجيا: جوجل تكشف عن Veo 2 لتوسيع إمكانيات VideoFX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن نموذج Veo 2 لإنشاء الفيديو، إلى جانب تحسينات لنموذج Imagen 3 وتجربة جديدة تسمى Whisk.

يُعد Veo 2 تحديثًا لنموذج Veo الذي أُطلق في مايو خلال I/O 2024، حيث يقدّم فهمًا أفضل لفيزياء العالم الحقيقي، حركة البشر، والتعبير لتعزيز التفاصيل والواقعية. كما يتيح النموذج إضافة خيارات مخصصة في الموجهات، مثل العدسة، نوع اللقطة، والتأثيرات السينمائية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء فيديوهات أكثر دقة واحترافية.

يحسّن Veo 2 تجربة المستخدم بفضل قدرته على تقليل الأخطاء، وإضافة العلامة المائية SynthID غير المرئية لضمان النزاهة. يتم طرح النموذج عبر VideoFX ضمن Google Labs مع توسيع إمكانية الوصول تدريجيًا، ويُتوقع أن يصل إلى YouTube Shorts ومنتجات أخرى في 2025.

في الوقت نفسه، كشفت جوجل عن تحسينات لنموذج Imagen 3، الذي يقدّم صورًا أكثر إشراقًا وتكوينًا أفضل، مع تفاصيل وأنسجة غنية. يسمح النموذج أيضًا بعرض أنماط فنية متنوعة بدقة عالية، مما يعزز إمكانيات التصوير والتعبير البصري.

وأخيرًا، أطلقت جوجل تجربة Whisk عبر Google Labs، لتمكين المستخدمين من طلب الصور المخصصة. تعتمد هذه التجربة على قدرات Imagen 3 وGemini، مما يبرز إمكانيات الوصف والفهم البصري المتقدمة لهذه النماذج.

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