تكنولوجيا: شاومي تطلق قلم Mijia C1 بتقنية التعرف الضوئي والتعلم العلمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت شاومي تشكيلة منتجاتها من سلسلة Mijia بإطلاق قلم القاموس Mijia Dictionary Pen C1، الذي يُعد أداة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز تعلم المفردات والتعرف على الكلمات. وطرحت الشركة الجهاز بسعر تنافسي يبلغ 349 يوانًا (48 دولارًا)، وهو متاح الآن للطلب المسبق عبر منصة Xiaomi Youpin، مع بدء الشحن في 26 ديسمبر.

يحمل القلم قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 26 مليون كلمة، تشمل المفردات الأساسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ويوفر إمكانات مسح سريعة ودقيقة، حيث يمكنه التعرف على الكلمات في غضون 0.3 ثانية فقط، بفضل تقنية التصوير عالية الإطارات وتقنيات التعرف الضوئي المتقدمة، التي تحقق دقة تتجاوز 98%.

يدعم القلم عمليات البحث عن الكلمات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في أماكن مثل المكتبات والفصول الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح البحث الصوتي للمستخدمين نطق استفساراتهم للحصول على ترجمات فورية، مما يجعله أداة تعليمية متعددة الاستخدامات. ويعتمد القلم على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير شروحات تفصيلية، أمثلة على استخدام الجمل، وتحليل قواعدي دقيق.

يقدّم القلم استراتيجيات تعليمية فعّالة تعتمد على أساليب مُثبتة، مثل منحنى النسيان لـ Ebbinghaus وتقنيات SuperMemo، لتحسين عملية حفظ الكلمات. كما يدمج الصوتيات، وتقنيات التذكير، وتمارين الممارسة، مما يضمن تجربة تعليمية شاملة.

ولإضفاء طابع شخصي على عملية التعلم، يتيح القلم للمستخدمين تحديد مستويات تعليمية مختلفة بناءً على مرحلتهم الدراسية.

كما يوفّر نظامًا يضمن تقديم شروحات دقيقة ومواد دراسية موجهة. ويمكن للآباء مراقبة تقدم أبنائهم عن بُعد عبر تطبيق مخصص، يتيح تتبع بيانات التعلم وتصميم قوائم مفردات مخصصة مع إمكانية تصديرها وطباعتها.

يتميز القلم بشاشة عالية الوضوح مقاس 3.02 بوصة تُسهّل القراءة والتنقل. ويدعم محتوى تعليميًا متوافقًا مع المناهج المدرسية من الصف الأول إلى التاسع، مما يتيح للطلاب تعلم المفردات مباشرة من الكتب المدرسية، مع أمثلة خاصة بالامتحانات.

علاوةً على ذلك، يتميز القلم بتصميم خفيف الوزن ومريح لليد، مع عمر بطارية طويل يصل إلى 100 يوم في وضع الاستعداد، وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت لتخزين كمٍّ هائل من المفردات والتحديثات.

وفي سياق آخر، كانت شاومي قد طرحت في وقت سابق من العام جهاز Mijia Smart Safe بمقاس 30 سم، الذي يتميز بتصميم متين وست طرق لإلغاء القفل مع دعم التحكم عبر التطبيق. كما كشفت الشركة عن غسالة صغيرة بسعة 1 كجم، مزودة بميزات ذكية مثل الجرعات الأوتوماتيكية والتعقيم.

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