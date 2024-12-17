السعودية | الخطوط السعودية وMobily Pay توقعان اتفاقية تتيح لعملائها اكتساب أميال إضافية من برنامج الفرسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

أبرمت الخطوط السعودية ممثلة في برنامج الولاء “الفرسان” وشركة اتحاد الرقمية المالية Mobily Pay التابعة لشركة اتحاد اتصالات موبايلي، اتفاقية تتيح لعملائها اكتساب أميال مقابل إجراء العمليات من خلال محفظة Mobily Pay للاستفادة من الخدمات التي يوفرها برنامج الفرسان، ووقعها كلٌ من مساعد المدير العام لبرنامج الولاء “الفرسان” الأستاذ عصام أخونباي ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية فيMobily Pay الأستاذ علي المنيفي.

وأوضح الأستاذ عصام أخونباي أن برنامج الفرسان يستهدف زيادة قاعدة عملاءه من خلال إبرام العديد من الشراكات، لاسيما في ظل ما يشهده البرنامج من تطويرٍ جذري فيما يتعلق بالمزايا العديدة التي يتم توفيرها تقديراً لولاء أعضاءه والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية والتي من شأنها تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت.

وتعليقاً على ذلك، قال أيمن العيسى، الرئيس التنفيذي لMobily Pay : “نعتز بشراكتنا مع برنامج الولاء “الفرسان”، والتي تأتي ضمن مساعي الشركة الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات إلى عملائها، ومنحهم مزايا حصرية و تجربة سفر استثنائية، مشيراً إلى أن ” Mobily Pay” هي أول محفظة رقمية تقدم مزايا برنامج ولاء مع الفرسان، مؤكدة بذلك حرصها الدائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة حياة الأفراد في المملكة”.

وفي هذا الصدد، أضاف الأستاذ علي المنيفي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية لـMobily Pay”:” تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتوسيع خدماتنا وقدراتنا وتعزيز حضورنا في السوق، إلى جانب العمل المستمر على تحسين الخدمات الرقمية وتوفير تجارب مميزة لعملائنا”.

ويتمتع أعضاء برنامج الفرسان بمزايا وخدمات متعددة تشمل إمكانية إضافة قطعة إلى الأمتعة المعاينة والأولوية على قائمة الانتظار والزيادة في عدد أميال المكافآت والدخول للصالات وغيرها، إلى جانب الاستفادة من مجموعة العروض والمكافآت العديدة والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية، ولكون “السعودية” أحد أعضاء تحالف “سكاي تيم” العالمي يمكن لأعضاء الفرسان الوصول إلى شبكة واسعة من خطوط الطيران العالمية إلى جانب الحصول على أميال المكافآت واستبدالها عبر شبكة التحالف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط