سمية الخشاب تشعل الجدل بتصريحات عن الارتباط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب ما يقرب من شهر عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة سمية الخشاب للتواصل مع متابعيها عبر منصة “X”، لتحدث صدمة قوية لهم بالحديث عن طرق الارتباط حاليًا، والعلامات الحمراء التي يجب أن يتجنبها الطرفان، موجهة رسائل قوية للمقدمين على الارتباط، مع نصائح متعددة بشأن الزواج واختيار شريك الحياة، معتبرة أن “الارتباط صار صعب أوي”، وأن “البنات الـpick me بقوا أكتر من الرز”، على حد قولها.

وبدأت الخشاب نصائحها التي نشرتها في مجموعة كبيرة من التغريدات، بسؤال موجه للرجال قالت: “إزاي تعرف الـgold digger من أول نظرة؟”، ثم أجابت: “في أول date بتبقي لابسه كل حاجة براند عندها عشان توريك إن ده عادي بالنسبة لها”.

تابعت: في red flag (علامات حمراء) كتيرة في البنات في أول date لو شفتوه اهربوا، وهي إنها تجيب سيرة الـex (الشريك السابق).

وصدمت سمية الخشاب متابعيها بتصريح يقلل من قيمة التعليم في مقابل الأموال، قائلة: “الجواز معدش بالشهادة يا جماعة، محدش بقي يسأل العريس معاه شهادة إيه، بقي الحساب البنكي هو الأساس، افهموا بقي واعرفوا ازاي تجيبوا القرش”.

وهاجمت الشباب الذين لا يهتمون باللقاء الأول أثناء التعارف على فتاة، قائلة: “لما تاخد بنت date يا جلدة خدها مكان نضيف عشان تفتكرك بحاجة عدلة حتى لو ماتوفقتوش، شغل الكشري ده عندها، مش قد الـdate حوّش وبعدين اطلع dates”.

وردًّا على سؤال أحد متابعيها: “نفسي أعرف مين نزل معاكي وعكنن عليكي كدا يا فنانة”، ردت سمية: “يا ابني أنا الـdates بتاعتي في لندن أو موناكو، عكنن إيه بس”.

كشفت سمية الخشاب، خلال حديثها مع متابعيها، عن مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به، بعدما وجه إليها أحدهم سؤالًا: “إيه التايب بتاعك يا فنانة؟”، قالت: “التايب بتاعي الراجل اللي واثق في نفسه ومبيسمعش للنسوان وبيحط بيرفيوم عدل ومثقف، وأكيد طبعًا في نفس مستوايا المادي أو أكثر”.