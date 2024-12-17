شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق لقاءات حوكمة الشراكة المجتمعية في الجامعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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قطاع التعليم العالي

رؤية السعودية 2030

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أولى سلسلة لقاءات "حوكمة الشراكة المجتمعية في الجامعات السعودية"، برعاية أ.د. فهد بن أحمد الحربي رئيس الجامعة المكلف ومشاركة عدد من قياديي المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بالجامعات السعودية ووزارة التعليم.ويهدف اللقاء الذي نظمته وكالة الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية ممثلة بإدارة الشراكة المجتمعية بالجامعة إلى تعزيز التكامل بين الجامعات وتبادل التجارب والخبرات في الممارسات الإدارية والتنظيمية.وكذلك تسليط الضوء على دور الحوكمة في تحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة تعزيزاً للجهود المقدمة من الجامعات تحت مظلة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.وتناول اللقاء عدد من المحاور الرئيسية كان في مقدمتها التنظيم الهيكلي والاستراتيجي للجامعات وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه تفعيل الشراكة المجتمعية في قطاع التعليم العالي، من خلال استعراض تجربة كلاً من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك فيصل، وجامعة المجمعة.وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية أ.د. عاصم بن عبدالرحمن الأنصاري، أن الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات السعودية في تعزيز الشراكة المجتمعية، وتحسين نوعية برامج المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وضمان استدامتها بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والوطن، وموقع ذلك ضمن مستهدفات الجامعة الاستراتيجية عبر الهدف الثالث الذي يعني بتعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية.فيما نوهت مديرة إدارة الشراكة المجتمعية نجاح بنت صالح المحيميد بأهمية إقامة هذا اللقاء ضمن مستهدفات الجامعة في إنشاء نظام إداري عصري وتطبيق ممارسات الجودة وكفاءة الأداء في كافة ممارساتها في ظل ارتباط هذا المحور بالوظيفة الثالثة للجامعات (خدمة المجتمع)، وأهمية التكامل وتوحيد التوجهات وربطها بالتوجهات الوطنية لتعزيز إسهام منظومة التعليم في رؤية السعودية 2030 نحو المجتمع الحيوي.يذكر أن هذا اللقاء يعد أولى سلسلة اللقاءات التي تعتزم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظيمها لضمان استمرارية تبادل التجارب ورفع التوصيات ذات العلاقة والتأثير.