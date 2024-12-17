شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. علاج حالة نادرة تعاني من السمنة المفرطة وانعكاس الأحشاء والان نبدء بالتفاصيل

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عملية تكميم المعدة

مستشفى بريدة المركزي

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة السمنة بمركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة، التابع لمستشفى بريدة المركزي، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة مريض "ثلاثيني" من مضاعفات السمنة المفرطة.وكان المريض يعاني من حالة نادرة تتمثل في انعكاس كامل للأحشاء في الصدر والبطن، بعد إجراء تدخل جراحي استغرق 90 دقيقة.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى المركز بعد معاناة طويلة مع السمنة المفرطة وفشل محاولات إنقاص الوزن بالطرق غير الجراحية.وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود انعكاس كامل للأحشاء، وهي حالة تُعد من الحالات نادرة الحدوث، إذ تبلغ نسبة الإصابة بها واحدًا من كل 20 ألف شخص.وأفاد التجمع أن الفريق الطبي، بقيادة استشاري جراحة السمنة الدكتور مانع البليهي والدكتور محمد عبد الغني المعاز، نجح في إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار.وجرت العملية تحت التخدير بنجاح، لينقل المريض بعد ذلك إلى قسم التنويم، حيث خضع لمتابعة دقيقة من الطاقم الطبي والتمريضي والتأهيلي، مما أسهم في تحسن حالته الصحية بشكل سريع واستعادة عافيته.وأكد التجمع أن المريض غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء دون أي مضاعفات تُذكر، وتم جدولة مواعيد للمتابعة في العيادات الخارجية لاستكمال العلاج الدوائي اللازم والمتابعة.الجدير بالذكر أن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج وجراحة البدانة بمستشفى بريدة المركزي يُجري شهريًا نحو 60 عملية جراحية متنوعة لعلاج مضاعفات السمنة المفرطة لدى المرضى في منطقة القصيم.