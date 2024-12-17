شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

بيئة أفضل للعملات المشفرة يمكن أن يؤدي قانون الابتكار المالي وترشيح رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة بول أتكينز كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إرشادات أكثر وضوحًا بشأن لوائح العملات المشفرة بالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن التعريفات الجمركية المحتملة قد يدفع المستثمرين نحو أصول بديلة مثل

اقرأ أيضاً: تعدى 106 آلاف دولار.. سعر البيتكوين يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عام فارق لبيتكوين مثل هذا العام علامة فارقة بالنسبة للعملات المشفرة وعلى وجه الخصوص عملة بيتكوين ومع بقاء نحو أسبوعين فقط على انتهاء عام 2024، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 140% وتجاوز سعر العملة 100 ألف دولار ورغم أن البيتكوين تذبذبت منذ ذلك الحين فوق وتحت مستوى 100 ألف دولار إلا أن هناك اعتقاد بأن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل هناك تفاؤل بشأن مستقبل العملة المشفرة. تغيرات تنظيمية في عالم التشفير يعد جاري جينسلر أحد أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في عالم المال اليوم بصفته مصرفيًا استثماريًا سابقًا في "جولدمان ساكس" حيث ركز جينسلر في البداية على عمليات الدمج والاستحواذ قبل الانتقال إلى أدوار أخرى في مجالات التداول والدخل الثابت وعمليات الخزانة.

اقرأ أيضاً: ارتفاع بيتكوين يفوق جميع السلع والملاذات الآمنة في عام 2024

ولكن في أواخر تسعينيات القرن العشرين، ترك جينسلر وول ستريت ليشغل مناصب مختلفة في عهد الرؤساء كلينتون وأوباما وبايدن ومنذ عام 2021 أصبح رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

يتعلق أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت جينسلر إلى الرحيل عن لجنة الأوراق المالية والبورصات بفلسفته حول مشهد العملات المشفرة مقابل فلسفة الرئيس المنتخب ترامب. ترامب.. صديق العملات المشفرة يتنبى ترامب نهجًا أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بتشريعات العملات المشفرة حيث يستمع إلى بعض الأفكار التي يروج لها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات العملات المشفرة مثل "كوين بايز".

في حين أحرزت صناعة العملات المشفرة بعض التقدم في عهد جينسلر مثل تقديم صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين على سبيل المثال فإن الإدارة القادمة ستكون أكثر تأييدًا للعملات المشفرة على الناحية التنظيمية.

رشح الرئيس المنتخب ترامب رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة بول أتكينز ليخلف جينسلر في منصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وعلاوة على ذلك، سيحظى الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومن شأن مثل ذلك أن يساعد في عملية موافقة مجلس الوزراء على تعيين أتكينز كما تمنح ترامب مسارًا سريعًا لتوقيع اقتراح مشروع قانون الابتكار المالي ليصبح قانونًا. صعود قياسي في سعر بيتكوين ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين مدعومة بتعليقات لترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.

بلغت عملة البيتكوين، أكبر أعلى مستوى لها عند 106533 دولارا ووصلت في أحدث التداولات إلى105688 دولارا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي جي" :"نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية والرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار في ظل أنه لم يحدث تراجع كما قال البعض". توقعات بيتكوين بعد عام توضح البيانات أن سعر البيتكوين طوال عام 2024 باستثناء صدمة قصيرة في وقت سابق من العام كانت في تحركاتها عادية طوال الربيع والصيف ولم تبدأ عملة البيتكوين في الارتفاع بشكل ملموس إلا في وقت الانتخابات تقريبًا.

ولهذا فإن ارتفاع العملة يرتبط بكيفية إدارة القادمة بشكل إيجابي وتغيير مشهد التشفير المالي الرقمي لكن من المتوقع أن يستمر في الارتفاع على مدار العام المقبل. الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة كبيرة في عام 2024 ليتجاوز 106 ألف دولار للعملة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في عام 2025 بسبب التحول المحتمل في المشهد التنظيمي مع إدارة ترامب القادمة والتي يُنظر إليها على أنها أكثر دعمًا للعملات المشفرة، وفق ما ذكر موقع ذا موتلي فوول.يمكن أن يؤدي قانون الابتكار المالي وترشيح رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة بول أتكينز كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إرشادات أكثر وضوحًا بشأن لوائح العملات المشفرة بالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن التعريفات الجمركية المحتملة قد يدفع المستثمرين نحو أصول بديلة مثل البيتكوين مما يزيد من نموها.اقرأ أيضاً: تعدى 106 آلاف دولار.. سعر البيتكوين يرتفع إلى مستوى قياسي جديدمثل هذا العام علامة فارقة بالنسبة للعملات المشفرة وعلى وجه الخصوص عملة بيتكوين ومع بقاء نحو أسبوعين فقط على انتهاء عام 2024، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 140% وتجاوز سعر العملة 100 ألف دولار ورغم أن البيتكوين تذبذبت منذ ذلك الحين فوق وتحت مستوى 100 ألف دولار إلا أن هناك اعتقاد بأن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل هناك تفاؤل بشأن مستقبل العملة المشفرة.يعد جاري جينسلر أحد أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في عالم المال اليوم بصفته مصرفيًا استثماريًا سابقًا في "جولدمان ساكس" حيث ركز جينسلر في البداية على عمليات الدمج والاستحواذ قبل الانتقال إلى أدوار أخرى في مجالات التداول والدخل الثابت وعمليات الخزانة.اقرأ أيضاً: ارتفاع بيتكوين يفوق جميع السلع والملاذات الآمنة في عام 2024ولكن في أواخر تسعينيات القرن العشرين، ترك جينسلر وول ستريت ليشغل مناصب مختلفة في عهد الرؤساء كلينتون وأوباما وبايدن ومنذ عام 2021 أصبح رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.يتعلق أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت جينسلر إلى الرحيل عن لجنة الأوراق المالية والبورصات بفلسفته حول مشهد العملات المشفرة مقابل فلسفة الرئيس المنتخب ترامب.يتنبى ترامب نهجًا أكثر انفتاحًا فيما يتعلق بتشريعات العملات المشفرة حيث يستمع إلى بعض الأفكار التي يروج لها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات العملات المشفرة مثل "كوين بايز".في حين أحرزت صناعة العملات المشفرة بعض التقدم في عهد جينسلر مثل تقديم صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين على سبيل المثال فإن الإدارة القادمة ستكون أكثر تأييدًا للعملات المشفرة على الناحية التنظيمية.رشح الرئيس المنتخب ترامب رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة بول أتكينز ليخلف جينسلر في منصب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.وعلاوة على ذلك، سيحظى الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومن شأن مثل ذلك أن يساعد في عملية موافقة مجلس الوزراء على تعيين أتكينز كما تمنح ترامب مسارًا سريعًا لتوقيع اقتراح مشروع قانون الابتكار المالي ليصبح قانونًا.ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين مدعومة بتعليقات لترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.بلغت عملة البيتكوين، أكبر أعلى مستوى لها عند 106533 دولارا ووصلت في أحدث التداولات إلى105688 دولارا.وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي جي" :"نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية والرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار في ظل أنه لم يحدث تراجع كما قال البعض".توضح البيانات أن سعر البيتكوين طوال عام 2024 باستثناء صدمة قصيرة في وقت سابق من العام كانت في تحركاتها عادية طوال الربيع والصيف ولم تبدأ عملة البيتكوين في الارتفاع بشكل ملموس إلا في وقت الانتخابات تقريبًا.ولهذا فإن ارتفاع العملة يرتبط بكيفية إدارة القادمة بشكل إيجابي وتغيير مشهد التشفير المالي الرقمي لكن من المتوقع أن يستمر في الارتفاع على مدار العام المقبل.