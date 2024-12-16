شركة “MicroStrategy” تشتري المزيد من البيتكوين لكن ولأول مرة بسعر أكبر من مستوى 100 ألف دولار!

أعلنت شركة “MicroStrategy” عن أول عملية شراء للبيتكوين بسعر يتجاوز 100 ألف دولار، حيث أنفقت 1.5 مليار دولار لشراء 15,350 بيتكوين بمتوسط سعر 103,386 دولار.

وبهذا ترتفع حيازات الشركة إلى 439,000 بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 44 مليار دولار، بينما أنفقت الشركة 27.1 مليار دولار لتجميع هذا المخزون، أي أنها في وضع مربح الأن.

أوضح “مايكل سيلور”، المؤسس المشارك للشركة، أن عائدات البيتكوين حققت مكاسب بنسبة 46.4% خلال الربع الماضي، وارتفعت إلى أكثر من 72% على مدار العام.

تأتي الخطوة الجديدة من عملية الشراء كجزء من تقليد متواصل للشركة بالإعلان عن عمليات شراء كبيرة في أيام الاثنين.

من جهته لم يفوت “بيتر شيف”، المعروف بانتقاده للبيتكوين ودعمه للذهب، الفرصة للتعليق على هذا الإعلان.

أخبر “شيف” أن سعر البيتكوين سينخفض بشكل حاد بمجرد أن تتوقف “MicroStrategy” عن الشراء، أو إذا اضطرت إلى بيع ممتلكاتها بسبب ضغوط الدائنين.

رغم الانتقادات، تعزز “MicroStrategy” مكانتها كأكبر شركة تمتلك البيتكوين في العالم، مؤكدة التزامها برهانها طويل الأمد على العملة المشفرة.

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