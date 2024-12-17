شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ورئيس سوفت بنك يعلنان عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك" ماسايوشي سون عن استثمار جديد بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فعالية في منتجع ترامب في مار إيه لاجو.

واعتبر مراقبون أن الاستثمار خطوة مهمة قبل تولي ترامب مع الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك ماسايوشي سون واستثمار ما قيمته 100 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفق ما أوردت منصة تيكر. 100 ألف وظيفة تقدر شركة سوفت بنك أن هذا الاستثمار من شأنه أن يوفر نحو 100 ألف وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتهدف إلى إكماله قبل مغادرة ترامب لمنصبه في عام 2029.

وخلال الحدث، حث ترامب سون على التفكير في زيادة الاستثمار إلى 200 مليار دولار.

وأشار سون إلى أنه سيحاول تحقيق ذلك مما دفع ترامب إلى افتراض أن الالتزام تم الاتفاق عليه. حيرة حول مبلغ التمويل ويظل من غير المؤكد كيف ستتمكن شركة سوفت بنك من تمويل هذا الاستثمار حيث إنها تحتفظ حاليًا بنحو 30 مليار دولار نقدًا.

ويتماشى هذا الإعلان مع تركيز حملة ترامب على التجديد الاقتصادي ونيتها تسريع أجندة إدارته بما في ذلك تقديم التصاريح السريعة للشركات التي تستثمر أكثر من مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا التعهد الجديد ضعف الالتزام السابق الذي قطعه سون في عام 2016 بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات.

في ذلك الوقت، تعهد سون بالاستثمار في الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، بعد الدعم الذي حصل عليه صندوق سوفت بنك من مستثمرين والذي مول إلى حد كبير المشاريع الأمريكية. تحديات أمام استثمارات "سوفت بنك" وقد واجهت استثمارات سون تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الإخفاقات البارزة ومع ذلك فهو حريص على توجيه الأموال إلى الذكاء الاصطناعي والقطاعات ذات الصلة ويتوقع تحقيق تقدم كبير في الحوسبة المعرفية قريبًا.

اقرأ أيضاً: كيف يمكن للصين الرد على ترامب إذا فرض تعريفاته الجمركية المشددة؟ دفعة للاقتصاد الأمريكي ويُنظر إلى الاستثمار على أنه دفعة للاقتصاد الأمريكي ويتماشى مع تعهد ترامب بدعم الاقتصاد وخفض التضخم ومع ذلك فمن غير الواضح كيف تخطط سوفت بنك لتمويل الاستثمار وقد أعرب بعض المحللين عن شكوكهم بشأن جدوى الخطة، مشيرين إلى نقص التفاصيل الملموسة والتحديات المتمثلة في إيجاد فرص استثمار مناسبة في قطاع الذكاء الاصطناعي. موادر "سوفت بنك" وتعمل سوفت بنك على إعادة بناء مواردها المالية بعد فشل شركة "وي ورك" الناشئة المتخصصة في تأجير المكاتب وبعد أن فقدت بعض شركات التكنولوجيا التي تستثمر فيها من خلال وحدتها "فيجن فاند" حظها بين المستثمرين وقفزت أسهم سوفت بنك بأكثر من 3% في التعاملات في طوكيو بعد الإعلان.

إعلانات ترامب المبهرة

يميل ترامب يميل إلى الإعلانات المبهرة التي تعد بآلاف الوظائف حتى وإن لم تكن مثل هذه الاستثمارات ناجحة دائما ففي وقت مبكر من ولايته الأولى، أعلن عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار من قِبَل شركة "فوكسكون" في مصنع بولاية ويسكونسن وهو الاستثمار الذي وعد بآلاف الوظائف ولكن لم يأتي بشئ.

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وقال أمير أنور زاده استراتيجي الأسهم اليابانية لدى "أسيمتريك أدفايزرز" تعليقا على إعلان سوفت بنك: "لا أعتقد أن هناك خطة ملموسة في المستقبل".

وأضاف أنور زاده "السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي سيشترونه؟ هناك بالفعل الكثير من الأموال التي تلاحق الشركات لقد حان الوقت لجني الثمار السهلة في مجال الذكاء الاصطناعي".