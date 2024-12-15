أداء الايثيريوم مرشح للتفوق على البيتكوين في الأسابيع القادمة: إليكم الأسباب!

على الرغم من الانتعاش القوي للبيتكوين منذ شتاء العملات المشفرة في 2022، يبدو أن عملة الايثيريوم تمتلك المقومات تجعلها تتفوق على البيتكوين في الأداء خلال الفترة القادمة.

بينما أثبتت عملة البيتكوين مكانتها كأكثر العملات المشفرة أمانا وبساطة، فإن شبكة الايثيريوم تبرز قوتها في استضافة التطبيقات والعقود الذكية على شبكتها، مما يجعل توقعات ارتفاع قيمة عملتها أمرا مثيرا للاهتمام.

إليك الأسباب التي قد تدفع أداء عملة الايثيريوم للتفوق على البيتكوين في الأسابيع القادمة:

كسر الاتجاه الهبوطي للإيثيريوم

سجلت الإيثريوم مؤخرا اختراق فني مهم، حيث أغلقت شمعة السعر فوق خط الاتجاه الهبوطي الذي استمر لثلاث سنوات. هذه الإشارة الفنية قد تمهد الطريق لارتفاع مستدام، مما يعكس التحركات الصعودية المشابهة لما شهدته البيتكوين في الأشهر الأخيرة.

https://twitter.com/CryptosBatman/status/1866090920921194783 تحسن البيئة التنظيمية والسياسية

تبدو الايثيريوم في وضع موات للاستفادة من السياسات المؤيدة لنمو العملات المشفرة، خصوصا إذا دعمت إدارة سياسية جديدة مثل إدارة “ترامب” قطاع التمويل اللامركزي. هذا الدعم قد يزيل بعض المخاطر التنظيمية التي أثرت سابقا على أسعار الإيثيريوم. نمط ارتفاع نهاية العام

لطالما شهدت الأسواق المالية ارتفاع موسمي يُعرف بـ”سانتا كلوز”، وغالبا ما يكون ديسمبر ويناير الأكثر ربحية. في دورات سابقة، مثل 2020-2021، حققت الإيثريوم مكاسب نسبية أعلى بكثير مقارنة بالبيتكوين، مما يعزز احتمالية تكرار السيناريو في 2024-2025. الإيثيريوم لم يسجل قممه الجديدة بعد

بينما تجاوزت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام، لا تزال الإيثيريوم في انتظار تحقيق هذه القمة، مما يفتح المجال لمزيد من الصعود، خصوصا إذا استمرت دورة الأسواق في الاتجاه الصعودي المعتاد. زيادة التبني المؤسساتي للإيثيريوم

على الرغم من ريادة البيتكوين في التبني المؤسساتي، إلا أن الإيثيريوم يشهد اهتمام متزايد من المؤسسات المالية. بفضل إمكانات صناديق الاستثمار المتداولة القادمة، يبدو أن الإيثريوم في طريقه ليحظى بمكانة تنظيمية تشبه البيتكوين، مما يوفر دعما إضافيا للسعر.

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