شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتباين الأسهم الأمريكية حالياً.. وما توقعاتها هذا الأسبوع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أداء متباينًا في بداية أسبوع التداول قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت منصة إنفيستدوبيديا الأمريكية. توقعات خفض الفائدة في حين يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) عن خفض آخر في تكاليف الاقتراض فمن المرجح أن تكون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومجموعة من البيانات الاقتصادية الأخرى موضع المتابعة والاهتمام هذا الأسبوع حيث يهدف المستثمرون إلى الإطلاع على مسار الاقتصاد والتحركات السياسية المستقبلية.

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق أداء مؤشرات وول ستريت ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% في حين ساعد الأداء القوي في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا في دفع مؤشر ناسداك إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.2% وتسجيل أعلى مستوى إغلاق بينما ونخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%. "برودكوم".. أكبر الأسهم الرابحة بعد أن تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة انتعشت أسهم شركة "برودكوم" حيث ارتفعت بنسبة 11.2٪ لتسجيل رقم قياسي آخر لتقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للارتفاع.

أعلنت شركة صناعة الرقائق عن مبيعات وأرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي ما سلط الضوء على مبيعات الذكاء الاصطناعي القوية.

استمر الزخم يوم الاثنين حيث اعتبر محللو شركة"بيرنشتاين" برودكوم واحدة من أفضل اختياراتهم في مجال أشباه الموصلات إلى جانب عملاق الصناعة "إنفيديا". صعود قياسي في "تسلا" ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 6.1٪ إلى أعلى مستوى له حيث أكد محللو "ويدبوش" على الجانب الإيجابي المحتمل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة لشركات صناعة السيارات في ظل الإدارة الرئاسية القادمة لدونالد ترامب خاصة وقرب المليادرير والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك منه.

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قدر محللو ويد بوش أن فرصة القيادة الذاتية الكاملة والذكاء الاصطناعي لشركة تسلا وحدها قد تبلغ قيمتها تريليون دولار وأعربوا عن ثقتهم في أن البيت الأبيض بقيادة ترامب سيبسط عمليات الموافقة على هذه المبادرات. انتعاش "ميكرون تكنولوجي" ارتفعت أسهم شركة "ميكرون تكنولوجي" بنسبة 5.6% مع استعداد شركة تصنيع شرائح تخزين البيانات لإصدار نتائجها الفصلية بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت الشرقي.

وتشير التقديرات إلى نمو قوي في المبيعات والأرباح على أساس سنوي وفي وقت سابق من ديسمبر، تلقت ميكرون حوالي 6 مليارات دولار في شكل منح بموجب قانون تشيبس الفيدرالي لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. انخفاض "سوبر مايكرو كمبيوتر" انخفضت أسهم شركة "سوبر مايكرو كمبيوتر" أو "إس إم سي آي" بنسبة 8.3٪ حيث خسرت أكبر خسارة من أي سهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كما يقول محللون أوعزوا ذلك إلى الإعلان عن أن سوبر مايكرو ستكون من بين الأسهم الثلاثة التي سيتم إزالتها من مؤشر ناسداك 100 كجزء من إعادة تشكيل المؤشر السنوي المؤثر.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شبكة بلومبرج أن سوبر مايكرو قد استعانت بشركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية "إيفركور" للمساعدة في زيادة رأس المال المحتملة. توقعات الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع يقول محللون أن الأسبوع الذي تغلب عليه بداية قوية لأسهم التكنولوجيا خاصة بزوغ برودكوم مرشح لزخم صعودي خاصة وإحاطة ترامب نفسه بالمليارديرات الناجحين كمسئولين استشاريين وحكوميين لإنجاح إدارته الثانية,