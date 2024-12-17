روبي ترد على انتقاد إطلالتها.. تألّقت في “ساوندستورم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة روبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقاً لإحدى متابعاتها تنتقدها فيه بسبب إطلالتها الأخيرة، قالت فيه: “الفستان قصير أوي”، لترد عليها روبي قائلة: “حقك عليا يا سوما يا أختي”.

كانت روبي قد أحيت حفلاً صمن مهرجان “ساوندستورم” من ميدل بيست في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنان أحمد سعد، وحمل لافتة “كامل العدد” وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث تألّقت بإطلالة مبهجة خطفت الأنظار بمجرد تواجدها على المسرح.

وقدّمت روبي عدداً من الأغاني وسط حماسة الجمهور الذي استمر في التصفيق والرقص معها طوال الحفل، وكان تواجد روبي في المهرجان للعام الثاني على التوالي بعد حفلها الناجح في المرة الأولى.

يُذكر أن روبي تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل “جاني في المنام” مع عدد من النجمات منهن: نيللي كريم ، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.