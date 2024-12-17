شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر بأسواق الذهب قبيل اجتماع الفائدة الأخير في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يشهد الذهب تحركات كبيرة تذكر في التداولات الأولى من هذا الأسبوع قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة هذا العام مع قيام المتداولين أيضًا بتقييم توقعات السياسة النقدية لعام 2025، وفق ما أوردت منصة ماينينج. صعود أسعار الذهب ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % فقط إلى 2651.67 دولار للأوقية (الأونصة) في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 2673.60 دولار للأوقية في نيويورك. ماذا يقول المحللون؟ حول ذلك يقول محللون أن تراجع أسعار الذهب بعد انخفاضها بنسبة 2.6% خلال الجلستين السابقتين على خلفية بيانات أمريكية متباينة بما في ذلك تسارع التضخم على مستوى سلع الجملة وطلبات البطالة التي كانت أعلى من المتوقع.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تحقق قفزة جديدة مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية توقعات أسعار الفائدة خلال عام من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء ويضع المراقبون في حسبانهم إجمالي ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

حول ذلك، قال نيتيش شاه استراتيجي السلع الأساسية في "ويسدوم تري" :إن "الوجود المستمر للمخاطر الجيوسياسية ساهم أيضا في قوة الذهب"، مضيفًا أن الصين التي تعد لاعبًا رئيسيًا في سوق الذهب العالمية قامت باستئناف عمليات الشراء".

وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.2% يوم الاثنين مما قدم مزيدا من الدعم للسبائك غير المدرة للعائد. زخم صعودي للذهب كما قالت المحللة في شركة "ستون إكس" رونا أوكونيل :إن"الخلفية الاقتصادية والسياسية داعمة بشكل عام لزخم الذهب الصعودي لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحد من الأسعار إذا أشار إلى وقف خططي ممتد من حيث خفض أسعار الفائدة بعد ديسمبر".

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ طلب قوي على المعادن النفيسة ويتوقع "سيتي بنك" طلبا قويا على الذهب والفضة حتى تستقر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كما تتنبأ بوصول المعدنين إلى الذروة في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.

وارتفع المعدن النفيس بنحو 29% هذا العام 2024 مما يضعه على المسار لتحقيق أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010. نطاق تداولات الذهب ومن منظور فني، يبدو أن المنطقة السعرية للذهب بين 2,644-2,643 دولار أو أدنى مستوى في أسبوع تم تسجيله يوم الاثنين تحمي من التهاوي السلبي الفوري إلى منطقة 2,625 دولار ومنطقة القاع حول 2,614 دولار ومستوى 2,600 دولار.

على الجانب الآخر، قد تستمر منطقة الدعم السعرية 2,664-2,666 دولار أو أعلى مستوى للتأرجح في العمل كحاجز قوي فوري قبل منطقة 2,677 دولار.

ومن شأن الزخم المستدام أن يسمح لسعر الذهب باستعادة الرقم 2,700 دولار للأوقية وقد يمتد بعدها إلى حركة صعودية إلى مستوى 2,726 دولار والتي يرجح أن يصل إليها الذهب لاحقا، وفق ما أوردت منصة إف إكس ستريت الأمريكية.