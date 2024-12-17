شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يواصل الاستفادة من صداقة ترامب وسط صعود قياسي لأسهم "تسلا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسهم شركة "تسلا" موجة الارتفاع بنهاية العام يوم الاثنين حيث وصلت أسهمها إلى مستوى قياسي جديد على أساس من التفاؤل بشأن "فرصة القيادة الذاتية" التي قد تمنح لشركة تسلا عامل المال والسلطة المتمثلة في صداقة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك مع الرئيس الجمهوري المنتخب دونال ترامب، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ارتفاع أسهم "تسلا" ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 6% لتغلق عند أكثر من 463 دولاراً للسهم ليكون بذلك السهم قد ارتفع بنسبة 18% في الأيام الخمسة الماضية مما يعد انعكاس إيجابي بشأن ارتباط تسلا والرئيس التنفيذي لها إيلون ماسك بالرئيس المنتخب دونالد ترامب.

أعاد محللو وول ستريت تقييم السهم وكان آخرهم تقييم دان إيفز في شركة "ويدبوش" للأوراق المالية.

وقال إيفز: "نقدر أن فرصة الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية تستحق ما لا يقل عن تريليون دولار أمريكي وحدها بالنسبة لشركة تسلا ونتوقع تمامًا في ظل البيت الأبيض بقيادة ترامب أن يتم تسريع هذه المبادرات الآن"، رافعًا بذلك هدفه السعري لسهم تسلا إلى 515 دولارًا من 400 دولار. توصيات فريق ترامب على سبيل المثال، ذكرت وكالة رويترز يوم الجمعة أن فريق ترامب أوصى الإدارة الجديدة بإلغاء أمر إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة الذي يلزم شركات صناعة السيارات بالإبلاغ عن الحوادث التي تنطوي على أخطاء أنظمة القيادة الذاتية وهو ما يقول أنه من الواضح أن مثل هذه الخطوة ستكون أمرًا جيدًا لشركة تسلا.

وقالت وكالة رويترز إن الشركة اضطرت إلى الإبلاغ عن أكثر من 1500 حادث إلى إدارة السلامة المرورية تتعلق ببرنامج القيادة الذاتية الكاملة وأوتوبايلوت. دعم سيارات القيادة الذاتية في الشهر الماضي، ذكرت شبكة بلومبرج أن الفريق الانتقالي لترامب أبلغ المستشارين أنه يخطط لجعل "الإطار الفيدرالي" للمركبات ذاتية القيادة بالكامل واحدة من أولويات وزارة النقل، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر وهو ما يقول إن تخفيف صرامة القواعد الخاصة بسير المركبات ذاتية القيادة وخاصة تلك التي لا تحتوي على دواسات أو عجلات قيادة من شأنه أن يشكل طفرة كبيرة لشركة تسلا في وقت سبق وقال فيه ماسك مراراً إن مستقبل الشركة يعتمد على القيادة الذاتية وتقنيات القيادة الذاتية.

اقرأ أيضاً: بنسبة 3.1%.. أسهم شركة تسلا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا رفع تقييم سهم "تسلا" وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع إديسون يو من "دويتشه بنك" وجون مورفي من "بنك أوف أمريكا" وآدم جوناس من "مورجان ستانلي" أهدافهم السعرية لشركة تسلا مع ارتفاع سهمها.

وسجلت أسهم شركة تسلا ارتفاعًا هائلاً بنسبة 75% منذ يوم الانتخابات في 5 نوفمبر المنصرم.

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وتوقع إيفز أيضًا أن تصل قيمة تيسلا السوقية إلى 2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025 من حوالي 1.5 تريليون دولار التي تقيم بها في الوقت الحالي وذلك مع "بدء تشكيل رؤية تسلا للقيادة الذاتية" إلى جانب "الطلب القوي على مركبات تسلا" من الصين مما يضيف إلى المكاسب. يد ماسك في التعريفات الجمركية ويرى إيفز أيضًا أن ماسك سيكون له يد في مناقشات التعريفات الجمركية على الصين مع إمكانية حصوله علة منح بإعفاءات من التعريفات الجمركية لشركة تسلا وهو ما يقول إن مثل هذه الاستثناءات من شأنها أن تسمح لشركة تسلا بتصدير السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى الولايات المتحدة مع فرض رسوم جمركية مخفضة أو حتى بدونها.

ومن المفترض أن تتمكن تسلا من إنتاج السيارات الكهربائية بتكلفة أقل في الصين رغم أن الشركة لم تكشف عن مدى تحسن هوامشها وتكاليفها في تصنيع المركبات في البر الرئيسي للصين.