شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 ينخفض إلى 3790 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر (عيار 24)، اليوم الثلاثاء، 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر (عيار 22)، اليوم الثلاثاء، 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 وسجل سعر الذهب في مصر (عيار 21)، اليوم الثلاثاء، 3790 جنيها للبيع، و3770 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر (عيار 18)، اليوم الثلاثاء، 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر (عيار 14)، اليوم الثلاثاء، 2526.75 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر الذهب في مصر (عيار 12)، اليوم الثلاثاء، 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 30320 جنيها للبيع، و30160 جنيها للشراء.