مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يُطلق مسابقة جديدة لأفلام الجنوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن استحداث برنامج جديد بعنوان "برنامج أفلام الجنوب" ضمن فعاليات الدورة التاسعة التي ستُعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان من خلال بيان صحفي لها، أن "برنامج أفلام الجنوب" يتضمن مسابقة للأفلام القصيرة (روائية أو وثائقية) التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق لشباب المبدعين من كافة أنحاء مصر، ويقبل في هذه المسابقة الأفلام التي أبدعها شباب محافظات الجنوب، بصرف النظر عن موضوعاتها، كذلك تقبل الأفلام التي تتعلق بموضوعات تتناول هوية وإشكاليات المجتمعات في جنوب مصر، وخاصة قضايا المرأة، حتى ولو كان صُناعها من غير محافظات الجنوب، وستقبل ضمن هذه المسابقة أفلام الموبايل، ويقبل المهرجان الأفلام المنتجة عامي 2023 و2024.

ويبدأ تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بدءاً من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان أو من خلال استمارة التقديم.

برنامج أفلام الجنوب

وأشارت إدارة المهرجان في بيانها، إلى أن استحداث هذا البرنامج، يأتي ضمن إستراتيجية المهرجان التي اتبعها منذ دورته الأولى لدعم شباب السينمائيين، حيث ينظم المهرجان أكبر برنامج للتدريب بين، والذي نتج عنه حتي الآن إنتاج 50 فيلماً قصيراً من إبداع شباب الجنوب، وشارك بعض هذه الأفلام في العديد من المهرجانات خارج مصر.

يُذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها، حيث يحتفي بها المهرجان كأيقونة للإبداع النسائي المصري والعربي.

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