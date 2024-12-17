برنامج نجوم الغد انطلاقة رحلة فنية مميزة للأطفال الموهوبين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - انطلاقة قوية في أولى حلقاته التي عُرضت شهدها برنامج "نجوم الغد"، الذي يُعرض على قناة SBC، كل يوم ثلاثاء، حيث شهدت الحلقة تفاعلاً كبيراً من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الحلقة الأولى، برز الطفل اليمني وسيم الذي أذهل الجميع بصوته العذب، مما دفع المتابعين إلى تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما تألق الطفل معن الذي أظهر موهبة صوتية تفوق عمره، مما لفت أنظار لجنة التحكيم والجمهور على حدٍ سواء.

أما في الحلقة الثانية، فقد بدأت بالطفل فارس من الإمارات، الذي أبهر الجميع بصوته العذب والأداء المميز، وتنوعت المشاركات الأخرى في الحلقة لتضم أصواتاً مميزة، حيث قدم الأطفال أداءً مميزاً، مما جعل اللجنة تتفاعل بشكلٍ إيجابي مع جميع المشتركين، الذين أظهروا موهبة كبيرة على المسرح.

وتُعد هذه الحلقات بداية واعدة لمستقبل مشرق للمواهب الشابة، حيث يقدم البرنامج جوائز نقدية تصل إلى 300,000 ريال سعودي للمراكز الثلاثة الأولى، ليكون "نجوم الغد" منصة حقيقية لاكتشاف وتطوير المواهب الفنية للأطفال.

برنامج "نجوم الغد"

برنامج "نجوم الغد" على قناة sbc، يهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 و14 عاماً، ما يمنحهم فرصة للظهور أمام جمهور كبير، ويضم لجنة التحكيم وتقييم أداء المشاركين عدداً من الفنانين وهو الفنان فؤاد عبدالواحد، داليا مبارك، كارمن سليمان، فيما يتولى تقديم البرنامج محمد السهلي وطارق الحربي.

ويتكون البرنامج من 13 حلقة، تتضمن 11 حلقة مسجلة، وحلقتَيْن مباشرتَيْن على الهواء، ويشارك فيه 50 مشتركاً من مختلف البلاد العربية. كما يقوم بالإشراف على تطوير مهارات الأطفال نخبة من المدربين المتخصصين، منهم أسامة فقيه، جوهرة بطرس، ومرسيل عبدالباقي.

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