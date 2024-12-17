خاص لـ"الخليج 365" عايض السبيعي: مهرجان الرياض للمسرح يجمع شخصيات مهمة بالمجتمع والفن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - يستعد الفنان عايض السبيعي والمشارك بعرض إحدى مسرحيات مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية، والتي بدأت من 15 ديسمبر وتستمر إلى 26 من الشهر ذاته.

وقال السبيعي لـ"الخليج 365": سأكون ضمن فريق إحدى المسرحيات المؤهلة للمشاركة بالمهرجان بعنوان "حفيد للإيجار"، وأجسد بالمسرحية شخصيه "محسن" وهو سكرتير "راشد" تاجر معروف، وهي شخصية جميلة أيضاً وجديدة ومركبة، أما وقت عرض المسرحية فسيكون في 21 ديسمبر بإذن الله. وسعدت بالتواجد بحفل افتتاح المهرجان ويستضيف الحفل شخصيات مهمة".

وعن المهرجان قال: "جداً سعيد من الفنانين والشخصيات المهمة والذين لهم مكانتهم بالمجتمع والفن وحفل الافتتاح كان جميلاً جداً".

مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية

أسماء العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الرياض للمسرح

يُذكر أن مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية أقيم تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة وبتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية ويمتد على مدى 12 يوماً من 15 إلى 26 من ديسمبر 2024 في الرياض.قد ترغبين في معرفة بالفيديو هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن أسماء العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح، التي ستتنافس بـ20 عرضاً مسرحياً، وهي كالتالي:

مسرحية السقوط من نص دافئ.

مسرحية رحلة دولية.

مسرحية إمبراطورية منخوليا.

مسرحية حارسة المسرح.

مسرحية الناعشون.

مسرحية المكعبل.

مسرحية كونتينر.

مسرحية شاكر هولمز.

مسرحية الهذيان.

مسرحية المغامر والمملوك.

مسرحية شرهبان.

مسرحية طوق.

مسرحية رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه.

مسرحية خاتم زواج.

مسرحية وردة الليلك.

مسرحية حفيد للإيجار.

مسرحية الأشباح.

مسرحية القمقم.

مسرحية غيمة.

مسرحية سليق وباقيت.

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