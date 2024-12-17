خاص لـ الخليج 365 شيماء الفضل: سعيدة بالمشاركة بـ رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه بمهرجان الرياض للمسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - تتواجد الفنانة شيماء الفضل في الرياض، وذلك للمشاركة بمسرحية بمهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية، وقالت لـ"الخليج 365": "سعيدة بتواجدي بالمهرجان بدورته الثانية، وبأول تجربة مشاركة في من خلال تواجدي بمسرحية (رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه)، وفخورة بهذه المشاركة، ليس لأنني ضيفة، ولكن كممثلة أيضاً بالمهرجان. المسرحية التي أشارك بها سيكون عرضها بتاريخ 24 ديسمبر، وأستطيع أن أقول إنها مسرحية لايت كوميدي، وهي من تأليف وإخراج خالد الحربي، ومن بطولتي وأيضاً بطولة الفنان خالد الحربي، مراد محمد، ماجد الكعبي، وود محمد. وبعد هذه التجربة لي بالمسرح أحب أن أعيد التجربة مرة أخرى؛ لأن المسرح يصقل مهارات الممثل والممثلة، وهو أبو الفنون، وأحرص على التواجد فيه".

وعن جديدها القادم، كشفت شيماء الفضل عن عمل سينمائي جديد، لها قائلة: "هنالك فيلم سينمائي أحضّر له بدأنا بتصويره، وأوقفته لحضور المهرجان والمشاركة به، وسأعود بعد انتهائي من المهرجان لتكملة تصويره، وحقيقة متحمسة جداً للفيلم".

مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية

شيماء الفضل في سطور

آخر فيلم سينمائي للفنانة شيماء الفضل

انطلقت فعالياتبدورته الثانية، الذي أقيم تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وبتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية من 15 إلى 26 من ديسمبر 2024 في الرياض، وتستمر على مدى 12 يوماً.قدَّمت شيماء الفضل خلال مسيرتها الفنية عدداً من الأدوار المهمة في مسلسلاتٍ متنوعة، من أبرزها "سوق الدماء"، "حارة الشيخ"، "60 يوماً"، "وصية بدر"، "وساوس"، و"من عيوني"، وعُرض لها أخيراً مسلسل "الميراث"، الذي أدَّت فيه شخصية "آسيا" شقيقة "جويرية".وكان آخر عمل سينمائي للفنانةهو فيلم "بحر الماس"، من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عاطف عبداللطيف، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، سماح زيدان، عاطف عبداللطيف، ندى بهجت، وعبير فاروق.

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