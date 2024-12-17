خاص لـ الخليج 365 علي الدويان: مهرجان الرياض للمسرح يدعم الشباب وجديدي القادم مسرحية كبسة وكمونية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - ثمّن الفنان علي الدويان دور الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية في إبراز المسرح وإقامة مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية، وقال لـ"الخليج 365": تشهد بلادنا حراكاً واضحاً بمجال المسرح وإعطاء فرصة كبيرة لشبابنا اليوم المحب للظهور وإبراز نفسه بالمجال المسرحي، وهناك جهود مبذولة من الجهات المختصة، ومن حكومتنا الرشيدة بدعم الشباب في المسرح، ونستطيع أن نقول إن المهرجان أثبت أهميته من خلال النسخة الثانية بالجهود التي بذلت، والعروض الذي سنشاهدها".

وأضاف الدويان قائلاً: "سابقاً كان الممثل يبذل جهوداً كبيرة من أجل أن يثبت نفسه على خشبة المسرح، أما الآن هنالك فرص كثيرة من الجهات المختصة لدعم الفنان وكل شيء أمامهم للتألق، وهنالك حراك أكثر من رائع والتوفيق للجميع". وعن جديده القادم، قال الدويان: "انتهينا من بروفات مسرحية جديدة بعنوان (كبسة وكمونية)، وهي مشاركة بين فنانين سعوديين وفنانين سودانيين، هو من إنتاج وتأليف وتمثيل أيضاً سعد المدهش، والقصة تدور حول 3 فنانين سعوديين وأربعة سودانيين، وتحكي واقعاً اجتماعياً رائعاً، وهنالك طلب من جهات لعرض المسرحية بها، وهي أول مسرحية سعودية سودانية في قالب كوميدي اجتماعي. وكذلك أُحضِّر واقرأ نصوص بعض الأعمال لمسلسلات، وهنالك فيلم سينمائي يعد له، وسنكشف عن تفاصيله بعد شهر شوال بإذن الله".

مهرجان الرياض للمسرح

انطلق مهرجان الرياض للمسرح يوم الأحد في 15 في ديسمبر 2024 في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، ويستمر حتى 26 ديسمبر 2024، وسيقدم منصةً محوريةً لدعم المسرحيين السعوديين، واكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، ووسيشهد عرض 20 مسرحية.للمزيد من الأخبار: خاص لسيدتي عبد العزيز المبدل: مهرجان الرياض للمسرح عرس ثقافي جميل وأحرص على التواجد فيه

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