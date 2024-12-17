توقعات مثيرة للجدل عن نجوم الغناء في 2025.. عمرو دياب مرتبط عاطفياً

ارتباط عمرو دياب

أزمات جديدة في حياة شيرين عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - استضاف الإعلاميفي برنامج الحكاية بسنت يوسف خبيرة التاروو، وكشفت خلال اللقاء الكثير من الأسرار والتفاصيل التي سيواجهها النجوم والمشاهير في العام الجديد، لكنها أثارت حالة كبيرة من الجدل حول توقعاتها لكبار نجوم الغناء.تحدثت بسنت عن الفنان عمرو دياب، وأكدت أن حياته العاطفية مستقرة ويعيش قصة حب خلال الفترة الحالية، وقالت إنه سيحافظ على حالة التكتم الكبيرة التي يفرضها حول حياته الشخصية في 2025 أيضاً. عام 2025 سيشهد مزيداً من النجاحات للفنانة أنغام، وأكدت بسنت يوسف أن أنغام ستزداد نجاحاً وقوة وستقدم أغاني تحمل ألواناً غنائية جديدة، أما عن الحياة العاطفيةـ فأكدت أن أنغام على ما يبدو أنها أغلقت هذا الباب نهائياً.أما عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، فأكدت بسنت أنها في طريقها للتعافي من الأزمات والضغوطات التي مرت بها، وستشهد الفترة القادمة نجاحات كبيرة لها على المستوى الفني.وروت خبيرة التاروو أنه من المحتمل أن تمر شيرين بعدد من المطبات خلال 2025، ستكون بسبب أزمات عاطفية أو نفسية أو عائلية، وحول إمكانية عودتها مجدداً لحسام حبيب فقالت إن علاقتهما الزوجية لن تعود مجدداً لكن ما زال هناك بعض التفاصيل بينهما ستتصدر الترند من جديد. تضمنت الحلقة أيضاً المزيد من التوقعات حول عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم لعل أبرزهم اللاعب العالمي محمد صلاح، ذلك إلى جانب بعض التوقعات حول الأزمات العالمية. وفور إذاعة الحلقة تصدر عدد كبير من مقاطعها ترند مؤشرات البحث على السوشيال ميديا.الجدير بالذكر أن برنامج الحكاية يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر من الجمعة إلى الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

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